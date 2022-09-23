ТАШКЕНТ, 23 сен — ПРАЙМ. Единый общереспубликанский процессинговый центр Uzcard с 23 сентября приостановил прием карт платежной системы "Мир", в том числе кобейджинговых за рубежом, по техническим причинам, сообщает в пятницу пресс-служба Uzcard. FT: новые антироссийские санкции Евросоюза затронут лимит цен на нефть

"Единый общереспубликанский процессинговый центр уведомляет вас о том, что в связи с проведением необходимых технических процедур на стороне участника платежной системы UZCARD с 09.00 (7.00 по московскому времени) 23 сентября 2022 года приостанавливает обслуживания карт "Мир" в инфраструктуре ПС UZCARD и работу кобейджинговых карт UZCARD — "Мир" за рубежом", — говорится в сообщении на сайте центра.

По данным пресс-службы, кобейджинговые карты Uzcard — "Мир" работают в штатном режиме на территории Узбекистана.

Uzcard в начале марта сообщал о приостановке приема карт "Мир", кроме кобейджинговых, из-за технических работ. Однако позднее центр заявил о возобновлении приема всех карт российской платежной системы. СМИ: США угрожают турецким банкам санкциями за использование системы "Мир"

В марте 2019 года платежная система "Мир" и узбекская Uzcard подписали договор о сотрудничестве, в соответствии с которым с 2020 года банки Узбекистана начали прием карт "Мир". В июне 2020 года "Мир" запустила трансграничные переводы в Узбекистан, которые можно совершать на карты любых банков-участников платежной системы Uzcard.

Пятнадцатого сентября был опубликован документ американского минфина, согласно которому США готовы вводить санкции за поддержку использования российской системы НСПК и национальной платежной системы "Мир" за пределами России. Кроме того, прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках будет зависеть от позиции самих кредитных организаций.