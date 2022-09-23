КАЗАНЬ, 23 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ в 2022 году направило на защиту устойчивости различных финансовых институтов, включая банк "Дом.РФ" и Газпромбанк, 535 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния, заявил первый замминистра Минэкономразвития Илья Торосов. Минэкономразвития хочет донастроить регулирование банков

"По ФНБ мы фактически открыли финансирование вместе с Минфином в этом году: 535 миллиардов рублей пошло на защиту финансовой устойчивости фининститутов", — сказал он, выступая на форуме "Банки России — XXI век".

Он добавил, что 100 миллиардов рублей, в частности, было потрачено на защиту финансовой устойчивости банка "Дом.РФ" и Газпромбанка.