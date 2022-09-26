МОСКВА, 26 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган обсудит на заседании кабмина в понедельник шаги, которые можно предпринять, чтобы снять препятствия в отношении российских туристов, использующих карту "Мир", пишет газета Sabah. СМИ: украинские хакеры атаковали платежную систему "Мир"

Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Газета Yeni Şafak написала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование российской платежной системы.

"Срочные новости: президент Реджеп Тайип Эрдоган собирает министров в Бештепе (резиденция турецкого лидера) на последнее в сентябре заседание кабинета министров. Международные отношения, последняя ситуация с проектом доступного социального жилья и шаги, предпринятые в экономике, будут включены в повестку дня кабинета министров", — пишет газета.

Сообщается, что одной из тем повестки является положение российских туристов в Турции.

"После санкционных шагов и призывов Европейского союза в отношении карт, используемых российскими туристами в Турции, будет проведена оценка того, какие шаги можно предпринять, чтобы российские туристы не стали жертвами ситуации", — отмечает издание.

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" в понедельник сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против России. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.