ДУШАНБЕ, 26 сен — ПРАЙМ. "Душанбе Сити Банк", занимающий второе место в Таджикистане по числу держателей карт, приостановил обслуживание карт "Мир" в банкоматах и POS-терминалах на фоне технических неполадок в работе российской платежной системы, сообщается в пресс-релизе банка. Эрдоган обсудит с министрами использование в Турции карт "Мир"

"С минувшей субботы "Душанбе Сити Банк" отмечает технические неполадки в работе с российской платежной системой "Мир", на данный момент карты платежной системы "Мир" не обслуживаются в банкоматах и РОS-терминалах "Душанбе Сити", — говорится в сообщении.

Помимо "Душанбе Сити Банка" карты "Мир" в стране обслуживает "Сбербанк Таджикистана" (Амонатбанк).

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в сфере кибербезопасности в субботу писала, что украинские хакеры на фоне новостей о возможном отказе некоторых дружественных России стран работать с платежной системой "Мир" начали масштабную атаку на нее с целью перегрузить систему и вызвать сбои в обслуживании карт. СМИ: украинские хакеры атаковали платежную систему "Мир"

Турецкие банки Isbank и Denizbank на минувшей неделе сообщили, что прекратили обслуживать карты "Мир". Решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Позднее "Народный банк Казахстана", крупнейший банк страны, приостановил обслуживание карт "Мир" в своих банкоматах, однако сообщал, что в стандартном режиме обслуживает карты при оплате покупок и услуг. Кроме того, в посольстве РФ в Ханое на минувшей неделе подтверждали, что один из двух вьетнамских банков, работавших с картами "мир" — BIDV — прекратил обслуживание этих карт в связи с опасностью вторичных санкций со стороны США.