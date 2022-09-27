МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона о предоставлении кредитных каникул россиянам, призванным в рамках частичной мобилизации или по контракту. Госдума одобрила поправки о трудовых гарантиях для мобилизованных россиян

Отмечается, что документ направлен на защиту прав и интересов таких заемщиков.

Призванные на военную службу граждане смогут приостановить исполнение обязательств перед банком по потребительским и ипотечным кредитам или снизить размер платежей на льготный период, не превышающий срока военной службы.

Мера будет действовать также для их родственников, находящихся на иждивении.

Лица, претендующие на такую льготу, должны до окончания срока действия кредитного договора, но не позднее 31 декабря 2023 года, обратиться к кредитору с требованием об изменении условий. Военнослужащий может при этом предоставить документ, подтверждающий нахождение на военной службе, а иждивенец – документы, подтверждающие его родство, инвалидность и опеку над ним. Госдума освободила мобилизованных россиян от пеней по ЖКХ

В случае гибели военнослужащего обязательства по кредиту прекращаются полностью или частично. Максимальный размер обязательств, которые могут быть прекращены в случае гибели, установит правительство совместно с Центробанком РФ. Сумма будет зависеть от вида кредита.

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ о частичной мобилизации и поручил правительству и Министерству обороны в кратчайшие сроки определить правовой статус добровольцев и ополченцев Донбасса.

Позже ЦБ рекомендовал банкам и микрофинансовым организациям предоставить кредитные каникулы мобилизованным гражданам, не взыскивать с них и их родственников, находящихся на иждивении, просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья, на которые ранее было обращено взыскание.