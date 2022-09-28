МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника. В Турции заявили, что работают над ситуацией с картами "Мир"

По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.

Согласно данным агентства, перемена в позиции турецкого президента Тайипа Эрдогана произошла с тех пор, как он отправился в США для участия в Генассамблее ООН. По возвращении в Турцию Эрдоган, как пишет агентство, вызвал высокопоставленных чиновников, включая министра казначейства и финансов Нуреддина Небати, для обсуждения альтернатив российской платежной системе.

Ранее турецкая газета Yeni Şafak сообщала, что США угрожают турецким банкам санкциями за использование платежной системы "Мир".

Турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" ранее сообщили РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.