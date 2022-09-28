МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Глава отдела экономической политики турецкой партии "Родина" Хакан Топкурулу заявил, что прекращение использования российской системы "Мир" является саботажем США против экономики страны. Bloomberg: госбанки Турции решили прекратить обслуживание карт "Мир"

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bank и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". По сообщению агентства, такие планы турецких банков — пример того, как "вторичные санкции США вынуждают страны дистанцироваться от Москвы". Утверждается, что такое решение банков также знаменует собой поворот в позиции Турции касательно санкций против РФ.

"Мир" — единственное банковское приложение, через которое могут проходить кредитные карты российских туристов, желающих посетить Турцию и потратить деньги. Приостановка системы, используемой российскими туристами, с угрозами США означает отсутствие российских туристов в Турции. Это может быть только вражеская деятельность, направленная против турецкого туризма. Если Турция, испытывающая огромный дефицит текущего счета, не может принимать российских туристов, она лишь накладывает санкции на себя. Учитывая, что Турция — самая посещаемая россиянами страна, — масштабы саботажа становятся понятными. Объектом нападения является не только турецкий туризм, но и непосредственно турецкая экономика", — приводит заявление политика газета Aydınlık.

Политик призвал правительство не оставлять банковскую систему страны "в одиночестве перед лицом США".

"Наоборот, оно должно защищать и поощрять их. Это ожидание турецкой индустрии туризма, наших рабочих, работающих в этом секторе, и наших торговцев, ведущих бизнес в туристических регионах. Турция не может поддаться угрозам санкций со стороны США. Санкции против России — это санкции против Турции", — сказал он.

Турецкий президент Тайип Эрдоган ранее заявил, что может принять решение по дальнейшему использованию российской карты "Мир" в Турции. Ранее турецкие "Ишбанк" и "Денизбанк" сообщали РИА Новости, что прекратили обслуживание российских карт "Мир". Там отметили, что решение принято в связи с санкциями США и Великобритании против РФ. Прием и обслуживание карт платежной системы "Мир" в зарубежных банках, в частности в турецких, будет зависеть от позиции самих кредитных организаций, пояснили РИА Новости в пресс-службе платежной системы.