МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России сейчас являются нейтральными, при этом банки одновременно смягчают и неценовые условия кредитования, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин. Объем кредитования сезонных полевых работ в России значительно вырос

"Они (денежно-кредитные условия — ред.) стали нейтральными. Это отражается в первую очередь в возросших темпах роста кредитования, как корпоративного, так и розничного. Также мы видим все больше свидетельств смягчения неценовых условий кредитования, особенно это касается розничного кредитования", — сказал он, выступая на форуме "Казначейство 2022".

Зампред ЦБ при этом отметил, что после решения регулятора 16 сентября снизить ставку до 7,5% годовых банки существенно не меняли ставки по депозитам.