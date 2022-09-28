МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Денежно-кредитные условия в России сейчас являются нейтральными, при этом банки одновременно смягчают и неценовые условия кредитования, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин.
"Они (денежно-кредитные условия — ред.) стали нейтральными. Это отражается в первую очередь в возросших темпах роста кредитования, как корпоративного, так и розничного. Также мы видим все больше свидетельств смягчения неценовых условий кредитования, особенно это касается розничного кредитования", — сказал он, выступая на форуме "Казначейство 2022".
Зампред ЦБ при этом отметил, что после решения регулятора 16 сентября снизить ставку до 7,5% годовых банки существенно не меняли ставки по депозитам.
https://1prime.ru/banks/20220928/838278020.html
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