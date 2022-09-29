МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Центробанк узнал о новой уловке недобросовестных банков при дистанционном обслуживании, пишут "Известия". Телефонные мошенники придумали новую схему

Суть уловки заключается в том, что при оформлении заявки на кредит банки используют кнопку "Далее", чтобы получить согласие клиента на дополнительную услугу — как правило, по страхованию жизни и здоровья.

По словам замруководителя службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финуслуг Банка России Сергея Колганова, эта практика грубо нарушает закон о потребительском кредите, и Центробанк будет ее пресекать.