МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Совфед рассмотрит 4 октября законы о кредитных каникулах мобилизованных

"(Законопроект) предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т.е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции", — говорится в пояснительных материалах.

Как указывают авторы законопроекта, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей.

"Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.

Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.

Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.