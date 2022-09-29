В Госдуме решили запретить банкам передавать коллекторам информацию об участниках СВО
МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"(Законопроект) предусматривает введение запрета на передачу банковскими или иными кредитными организациями сведений о клиентах — участниках специальной военной операции на Украине или лицах, мобилизованных для участия в ней, и их семьях физическим или юридическим лицам, действующим в интересах кредитора, т.е. выполняющим юридически или фактически коллекторские функции", — говорится в пояснительных материалах.
Как указывают авторы законопроекта, в настоящее время законодательство не содержит таких положений. Депутаты подчеркивают, что инициатива позволит устранить данный правовой пробел и расширить меры поддержки участников специальной военной операции, мобилизованных лиц, а также членов их семей.
"Люди, уехавшие в зону боевых действий, заслуживают самого уважительного отношения не только со стороны государства, но и со стороны всего общества, включая коммерческие структуры. Тот факт, что во время нахождения на фронте семьи наших солдат все еще могут беспокоить коллекторы, вызывает недоумение", — заявил РИА Новости один из авторов документа, депутат Сергей Обухов.
Он добавил, что коммунисты ждут поддержки документа от остальных думских фракций.
Внесение поправок в Госдуму запланировано на четверг. Авторами проекта выступили депутаты Нина Останина, Анастасия Удальцова, Денис Парфенов и другие.
https://1prime.ru/banks/20220929/838291883.html