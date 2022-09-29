МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Президент Турции Тайип Эрдоган надеется, что Центробанк страны к концу года снизит процентную ставку до однозначной цифры.

Центральный банк Турции на прошлой неделе принял решение снизить учетную ставку до 12%. СМИ: Эрдоган обсудил с Путиным "шаги в вопросе строительства АЭС" в Турции

"…Показатель снижен до 12 процентов. Я надеюсь, что, сократив ее еще немного на следующем заседании, мы должны снизить процентную ставку до однозначной цифры к концу года", — сказал турецкий лидер журналистам.

Центробанк Турции в текущем году держал ставку неизменной на уровне 14%, а лира постепенно ослаблялась: если в конце января биржевой курс составлял около 13,5 лиры за доллар, в конце февраля уже 14 лир, а сейчас превысил 18,5 лиры. Инфляция в годовом выражении, по данным Института статистики страны, ускорилась в августе до 80,21%.