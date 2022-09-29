МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ РАЗРЕШИЛ ЮРЛИЦАМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ПОКУПАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ЭМИТЕНТОВ — РЕГУЛЯТОР

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