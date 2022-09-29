МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ РАЗРЕШИЛ ЮРЛИЦАМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ПОКУПАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ЭМИТЕНТОВ — РЕГУЛЯТОР
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https://1prime.ru/banks/20220929/838303249.html
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. ЦБ РФ РАЗРЕШИЛ ЮРЛИЦАМ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЛИЧИЯ СТАТУСА КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ИНВЕСТОРА ПОКУПАТЬ ЦЕННЫЕ БУМАГИ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ЭМИТЕНТОВ — РЕГУЛЯТОР
Новость дополняется
https://1prime.ru/banks/20220929/838303249.html
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