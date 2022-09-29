Центробанк продлил на полгода ограничения на вывод денег за рубеж
Центробанк продлил на полгода ограничения для россиян на вывод денег за рубеж
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МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж, сообщается на сайте регулятора.
"Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года… Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.
Уточняется, что физические лица-нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств по-прежнему запрещено переводить средства за рубеж.
https://1prime.ru/banks/20220929/838305011.html
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