МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Банк России продлил до 31 марта 2023 года ограничения для физических лиц по выводу денег за рубеж, сообщается на сайте регулятора. ЦБ еще на полгода ограничил вывод средств недружественных нерезидентов

"Ограничения будут действовать с 1 октября 2022 года по 31 марта 2023 года… Граждане России и дружественных стран по-прежнему смогут переводить в течение месяца на любые счета в зарубежных банках до 1 миллиона долларов США, по системам денежных переводов — не более 10 тысяч долларов США", — говорится в сообщении.

Уточняется, что физические лица-нерезиденты, работающие в России, вправе перевести за рубеж средства в размере заработной платы. Такая возможность есть у представителей как дружественных, так и недружественных стран. Физлицам-нерезидентам из недружественных стран, не работающим в России, а также юридическим лицам из таких государств по-прежнему запрещено переводить средства за рубеж.