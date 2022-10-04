МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Клиентам банков в России, на которых мошенники без их ведома оформили кредиты, следует подавать иск в суд, если их кредитная организация не нашла доказательств обмана и списывает с них платежи, сообщили РИА Новости в пресс-службе Банка России. ЦБ разрешил клиентам банков самим устанавливать запрет на онлайн-операции

РИА Новости стала известна история клиентки одного из крупнейших банков, от имени которой мошенники онлайн оформили кредит на сумму более чем 700 тысяч рублей, настроив переадресацию с ее номера телефона. В полиции кредитную организацию признали пострадавшей, а клиентку – свидетелем. Она сообщила агентству, что платежи по кредиту, который взяли от ее имени мошенники и перевели на свои карты, списываются банком с ее счета автоматически.

"Если на ваше имя мошенники оформили кредит, нужно сразу обратиться в полицию, а затем написать заявление в банк о том, что вы кредитный договор не заключали и денег не получали, что подпись в договоре подделана либо идентификация пройдена не вами. Если паспорт был украден, приложите копию справки из полиции", — рекомендуют в ЦБ.

Кроме того, в этом же заявлении нужно потребовать у банка провести внутреннее расследование, а также не взыскивать долг по договору, который клиент не заключал, добавил регулятор.

"Если банк, по вашему мнению, не учитывает представленные доказательства, можно подать обращение в интернет-приемную Банка России. Если кредитор убедится, что деньги брали не вы, задолженность с вас спишут. Если же он не найдет доказательств того, что деньги получили мошенники, подавайте иск в суд", — заключили в ЦБ.

Ранее зампредседателя правления ВТБ Анатолий Печатников заявлял, что схема с мошенническими кредитами сейчас является главной угрозой для клиентов, которые не просто теряют свои средства, но и остаются с миллионными долгами перед банками. Кроме того, банк предупреждал о мошеннической схеме, когда аферистам удается вынудить своих жертв настроить переадресацию смс, таким образом они могут получить доступ в онлайн-банк.