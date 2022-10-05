ЦБ предложил банкам помочь заемщикам, пострадавшим от наводнения в Приморье
Центробанк рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от наводнения в Приморском крае
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МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ.ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от наводнения в Приморском крае, сообщается на сайте регулятора.
"Регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, пострадавших из-за наводнения, которое произошло в сентябре в Приморском крае. Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество", — говорится в сообщении.
При этом кредиторам и бюро кредитных историй не стоит рассматривать такую реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика, также считает ЦБ.
https://1prime.ru/banks/20221005/838362264.html
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