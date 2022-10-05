МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. ЦБ РФ рекомендовал реструктурировать кредиты пострадавших от наводнения в Приморском крае, сообщается на сайте регулятора. Центробанк рекомендовал жертвам кредитных аферистов сразу идти в суд

"Регулятор предложил банкам и некредитным финансовым организациям учитывать жизненную ситуацию заемщиков, пострадавших из-за наводнения, которое произошло в сентябре в Приморском крае. Банк России рекомендует искать приемлемые варианты погашения задолженности или даже в особых случаях прощать долг по кредиту и займу, а также не взыскивать заложенное имущество", — говорится в сообщении.

При этом кредиторам и бюро кредитных историй не стоит рассматривать такую реструктуризацию как фактор, ухудшающий кредитную историю заемщика, также считает ЦБ.