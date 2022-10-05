МОСКВА, 5 окт — ПРАЙМ. Российские банки нужно на законодательном уровне обязать указывать в рекламе только полную стоимость кредита, так как распространяемая информация о низких ставках, например по ипотеке или потребкредитам, без учета дополнительных условий вводит потребителей в заблуждение, заявил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг регулятора Михаил Мамута. ЦБ предложил банкам помочь заемщикам, пострадавшим от наводнения в Приморье

"Мы видим достаточно серьезное злоупотребление с информированием человека о стоимости потребкредита или ипотечных кредитов. Вы сами видите, что в рекламе часто говорят о потребкредитах (по ставке — ред.) от 4% или даже бывает там ипотека за 0%. И понятно, что такого рода потребкредитов и ипотеки в современных условиях быть не может", — сказал Мамута, выступая на VII Международной конференции по защите прав потребителей финансовых услуг и инвесторов.

По его словам, кредиторы таким образом не раскрывают "массу других условий", в частности, не включают стоимость страховки и дополнительных услуг.

"По нашему мнению, (мы тоже рассчитываем урегулировать это законом в эту сессию) для того, чтобы исключить такого рода манипулирование, банк обязан указывать в рекламе только полную стоимость кредита или диапазон и никакие другие процентные ставки", — отметил представитель регулятора. ЦБ рекомендовал мобилизованным подтверждать свой статус в банке

Он рассказал, что Банк России вместе с комитетом Госдумы по финансовым рынкам и Советом Федерации работают над изменениями в закон о полной стоимости потребительского кредита, которые бы ограничивали риски навязывания дополнительных услуг.

Ранее в сентябре глава регулятора Эльвира Набиуллина заявляла, что ипотечные ставки, близкие к нулю, — так называемые ипотеки от застройщиков — являются маркетинговой акцией и вводят заемщиков в заблуждение, ЦБ будет принимать меры. Она поясняла, что рыночные ставки по ипотеке в РФ не могут быть ниже ставок по долгосрочным ОФЗ — то есть при инфляции в 4% они могут быть не ниже 6%.