МОСКВА, 6 окт — ПРАЙМ. Выдачи кредитов на покупку потребительских товаров в январе-августе сократились в России на 43,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1,65 триллиона рублей, сообщила пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Эксперты рассказали о снижении спроса на кредиты в конце сентября

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в январе-августе 2022 года было выдано потребительских кредитов… на сумму 1,65 триллиона рублей или на 43,2% меньше, чем за аналогичный период прошлого года (в январе-августе 2021 года — 2,91 триллиона рублей). При этом по сравнению с 8 месяцами "пандемийного" 2020 года объем выданных потребкредитов в текущем году сократился менее существенно — на 15,2% (в январе-августе 2020 года — 1,95 триллиона рублей)", — говорится в сообщении.

В региональном разрезе наибольший объем выданных в январе-августе 2022 года потребкредитов в регионах был отмечен в Москве (200,4 миллиарда рублей), Московской области (118,3 миллиарда рублей), Санкт-Петербурге (79,7 миллиарда рублей), Свердловской области (58,0 миллиарда рублей) и Краснодарском крае (53,6 миллиарда рублей).

Самую серьезную динамику снижения объемов выданных потребкредитов (среди 30 регионов-лидеров в данном виде розничного кредитования) продемонстрировали Пермский край (-47,4%), Ханты-Мансийский АО (-47,2%), а также Иркутская (-46,9%), Тульская (-46,4%) и Ленинградская (-46,3%) области.

"В целом банки продолжают придерживаться консервативного подхода при кредитовании граждан, и выдают потребкредиты тем из них, значение персонального кредитного рейтинга которых находится на высоком уровне", — приводятся в сообщении слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.