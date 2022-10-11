МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские банки не меняли ставки по потребкредитам в большую сторону с момента объявления в стране частичной мобилизации, рассказали РИА Новости в кредитных организациях. Титов предложил дополнительные меры поддержки бизнеса при мобилизации

"Сбербанк не поднимал ставки по потребительским кредитам", — сообщили в кредитной организации. Там добавили, что 4 октября завершилась промо-акция, в рамках которой клиенты могли оформить потребкредит по сниженным ставкам, однако теперь они вернулись к базовым значениям с минимальной ставкой 5,5%, "никаких других изменений по ставкам не было".

Альфа-банк пока не планирует "рост ставок". При этом уточняется, что "ставки по кредитам наличными всегда рассчитываются для клиентов индивидуально". Не менял ставки по кредитам после 21 сентября и Российский национальный коммерческий банк (РНКБ), "в ближайшее время менять не планирует".

Условия потребкредитования в начале октября менялись в "Ак Барс банке", однако там минимальная ставка по кредиту без обеспечения была снижена для определенной категории клиентов при выполнении ряда условий. "Для других категорий клиентов ставки также приятно изменились", — отметили в пресс-службе банка. Банк России представит новую траекторию ключевой ставки в октябре

Ставки после начала частичной мобилизации не поменялись и в "МТС Банке", но кредитная организация "рассматривает в плановом порядке пересмотреть условия по некоторым видам кредитов", уточнили в пресс-службе.

Указом президента Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.