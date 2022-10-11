МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Российские банки могут в будущем пойти по пути ужесточения условий кредитования для корпоративных клиентов и предъявлять более жесткие требования к таким заемщикам, заявил генеральный директор АКРА Михаил Сухов в ходе форума "Корпоративное кредитование в России — 2022". АКРА предсказало российским банкам выход на прибыль

"Банки могут пойти по пути ужесточения условий кредитования. И будут скорее не склонны… закладывать более высокий риск в процентных ставках по корпоративным кредитам, скорее будут предъявлять более жесткие требования к качеству заемщиков", — заявил Сухов.

Он объяснил, что это произойдет как реакция на процессы, которые могут в дальнейшем начать развиваться в экономике. Так, "продолжительность экономического спада рано или поздно окажет влияние на качество кредитных портфелей", считает глава АКРА. "Если спад по ВВП уйдет в конец следующего года, то я вижу определенную вероятность такой второй волны кредитных убытков. Я думаю, что она критичной не будет", — отметил он.

"А так спрос на кредиты довольно высокий, и спрос на финансирование достаточно высокий, и банковский сектор, конечно, будет лидировать", — добавил Сухов. Гендиректор АКРА отметил, что банковский сектор в ближайшие годы, скорее всего, станет основным центром финансирования российской экономики, на что окажут влияние не только сами банки, но и внешние факторы.

Также корпоративные портфели банков, которые контролируются нерезидентами, скорее всего, будут рефинансироваться в российских банках или "каким-то путем… эти обязательства перейдут к крупнейшими российским банкам", добавил Сухов, отметив, что эти портфели очень высококачественные.