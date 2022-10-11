МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Сбербанк в сентябре увеличил розничные кредиты на 2% — до 11,4 триллиона рублей, при этом выдано было 523 миллиарда рублей, прокомментировал первый зампред правления банка Кирилл Царев. Российские банки не изменили ставки по кредитам на фоне мобилизации

"Сбербанк в сентябре 2022 года нарастил розничные кредиты на 2% — до 11,4 триллиона рублей. Всего розничным клиентам за сентябрь банк предоставил кредиты на 523 миллиарда рублей", — сообщил он журналистам.

Драйвером роста кредитования в сентябре стала ипотека, которая выросла за месяц на 2,4% с учетом секьюритизации, добавил Царев.

По итогам третьего квартала рост розничного портфеля кредитов составил 3,5%, а с начала 2022 года — 7,3%.

"Выдачи потребительских кредитов в третьем квартале в 2,5 раза превышают показатели второго квартала, ипотеки – в 2,8 раза. Востребованность розничных кредитов по-прежнему остается на высоком уровне, и мы готовы удовлетворять этот спрос – все программы кредитования для населения продолжают действовать в полном объеме", — сказал Царев.