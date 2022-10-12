МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. ВТБ в сентябре выдал розничных кредитов на 166 миллиардов рублей против 165 миллиардов рублей месяцем ранее, что стало вторым результатом в этом году после значений февраля, говорится в сообщении банка. ВТБ с 10 октября повысит ставки по ипотеке

"По итогам сентября клиенты ВТБ оформили свыше 135 тысяч розничных кредитов на 166 миллиардов рублей, что стало вторым результатом в этом году после значений февраля. Всего за 9 месяцев ВТБ выдал около 940 тысяч кредитов физлицам на почти на 1,2 триллиона рублей", — сказано в сообщении. В августе клиенты банка оформили кредитов на 165 миллиардов рублей.

Отмечается, что в сентябре спрос россиян на кредиты был одним из самых активных – больше значения продаж были только в феврале, когда выдачи банка составили 186 миллиардов рублей. Это отразилось и на объемах кредитования по итогам третьего квартала – они превысили 470 миллиардов рублей, что стало самым высоким значением за отдельный квартал по итогам года.

Основная доля продаж в сентябре пришлась на ипотеку. Жилищные кредиты в ВТБ по итогам сентября оформили свыше 18,5 тысяч заемщиков, объем сделок составил свыше 86 миллиардов рублей, что превысило результат августа, когда клиенты оформили ипотеку на 83 миллиарда рублей. Всего за январь-сентябрь ВТБ оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 миллиардов рублей. Сбербанк увеличил выдачу розничных кредитов в сентябре

Продажи кредитов наличными в сентябре были на уровне августа – клиенты оформили порядка 111 тысяч кредитов на 73 миллиарда рублей. Общий объем выдач по итогам девяти месяцев года превысил 750 тысяч кредитов на 461 миллиард рублей.

В сегменте автокредитования объем продаж в сентябре достиг почти 6 миллиардов рублей — в этот месяц финансирование на покупку транспортного средства получили более 5 тысяч клиентов. Всего по итогам девяти месяцев этого года ВТБ провел по автокредитованию более 36 тысячи сделок примерно на 46 миллиардов рублей.