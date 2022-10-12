МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Российские банки за восемь месяцев сократили выдачу ипотеки на четверть, до 2,7 триллиона рублей, и сейчас, на фоне общей неопределенности, также можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки, говорится в докладе ЦБ РФ. Банк России может ужесточить регулирование ипотеки с очень низкими ставками

"Всего за восемь месяцев 2022 года предоставлено 2,7 триллиона рублей новых ипотечных кредитов, что на четверть меньше 3,6 триллиона рублей, выданных за аналогичный период прошлого года. При этом ипотека выдается в значительной степени в рамках программ господдержки: в августе ее доля составила 47% (68% на пике в апреле). Сейчас можно ожидать некоторого замедления выдач ипотеки", — сообщил регулятор.

По мнению Банка России, это в основном связано со снижением спроса на жилую недвижимость из-за общей неопределенности и более осторожным подходом населения к инвестированию средств, а банков — к отбору заемщиков.

По данным регулятора, за восемь месяцев 2022 года ипотечный портфель вырос на 9,7% (до 13 триллионов рублей на 1 сентября), что заметно ниже прироста за аналогичный период прошлого года (+18,3%). Основное замедление темпов роста пришлось на апрель и май (‑0,1% ежемесячно), однако в августе прирост составил 2%, что в целом соответствует среднемесячному значению за второе полугодие 2021 года.