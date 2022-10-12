МОСКВА, 12 окт — ПРАЙМ. Погашать льготную ипотеку от застройщика по низким ставкам досрочно для заемщика невыгодно, такое мнение содержится в докладе для общественных консультаций, который подготовил Банк России. Банк России может ужесточить регулирование ипотеки с очень низкими ставками

"Для заемщика "льготная ипотека от застройщика" становится выгодной, если он не спешит погашать ее досрочно, а рыночные цены на недвижимость растут. Если заемщиком принято решение о погашении кредита в первые три года, его расходы будут значительно выше расходов по льготной ипотеке (льготной ипотеке от государства — ред.), так как сумма кредита завышена в результате наценки на стоимость квартиры", — отмечается в докладе.

Как пояснили авторы доклада, банк также в такой ситуации получит дополнительную выгоду, от признания в доходах комиссии от застройщика. "Получается, что погашать такую ипотеку досрочно крайне нерационально, что, скорее всего, приведет к тому, что средний срок погашения по ней будет ближе к контрактному (25–30 лет). Это, в свою очередь, увеличивает риски для других участников данной схемы", — заключили в ЦБ.

Также в докладе ЦБ объяснил, что он имел в виду, говоря о завышенной сумме кредита, и за счет чего по таким программам от застройщиков достигается низкая ипотечная ставка. В таких программах покупателю квартира продается по цене на 20–30% выше, чем если бы он покупал ее за наличные, а также используя классическую или льготную ипотеку от государства, считают в регуляторе.

Эта разница передается застройщиком в виде комиссии банку, чтобы компенсировать выпадающие процентные доходы, а банк в свою очередь зарабатывает на том, что полученная от застройщика комиссия в размере 20–30% от стоимости квартиры может быть реинвестирована – например, направлена на выдачу новых кредитов, заключил ЦБ.