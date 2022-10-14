НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. ЦБ Шри-Ланки объяснил, что что не может разрешить использование карт "Мир" из-за американских санкций санкций в отношении российской платежной системы. Центробанк Египта не получал новых указаний по картам "Мир"

"Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", — говорится в заявлении.

В прошлом месяце минфин США заявил о готовности Вашингтона вводить ограничительные меры за поддержку использования российской национальной платежной системы "Мир" за пределами России.

При этом Банк России заявил о намерении продолжать работу по расширению приема карт "Мир" за границей.