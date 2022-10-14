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Шри-Ланка не разрешила использование карт "Мир" из-за американских санкций
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ЦБ Шри-Ланки объяснил, что что не может разрешить использование карт "Мир" из-за американских санкций санкций в отношении российской платежной системы. "Центральный банк Шри-Ланки... ПРАЙМ, 14.10.2022
банки, финансы, новости, шри-ланка, санкции против рф, карты "мир"
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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НЬЮ-ДЕЛИ, 14 окт — ПРАЙМ. ЦБ Шри-Ланки объяснил, что что не может разрешить использование карт "Мир" из-за американских санкций санкций в отношении российской платежной системы.
"Центральный банк Шри-Ланки на данном этапе не в состоянии положительно рассмотреть запрос на использование схемы карт "Мир" в банковской системе", — говорится в заявлении.
В прошлом месяце минфин США заявил о готовности Вашингтона вводить ограничительные меры за поддержку использования российской национальной платежной системы "Мир" за пределами России.
При этом Банк России заявил о намерении продолжать работу по расширению приема карт "Мир" за границей.