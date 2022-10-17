Пушилин заявил, что новые российские банки могут начать работу в ДНР
Пушилин: новые российские банки могут начать работу в Донецкой Народной Республике
Читать 1prime.ru в
МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Новые российские банки могут начать работать в Донецкой Народной Республике, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Во время прямого эфира в Telegram Пушилин напомнил, что в ДНР уже работает Промсвязьбанк, через офисы банка и через приложение можно переводить деньги из других банков РФ.
"Для понимания, мы сейчас переходим на двухуровневую банковскую систему, по сути у нас будет регулятор Центральный банк РФ, а дальше это коммерческие банки, один из них — это Промсвязьбанк. Я уверен, что таких банков будет больше", — сказал Пушилин.
https://1prime.ru/banks/20221017/838484419.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.