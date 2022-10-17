МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Новые российские банки могут начать работать в Донецкой Народной Республике, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Центробанк ДНР прекратил устанавливать курсы валют

Во время прямого эфира в Telegram Пушилин напомнил, что в ДНР уже работает Промсвязьбанк, через офисы банка и через приложение можно переводить деньги из других банков РФ.

"Для понимания, мы сейчас переходим на двухуровневую банковскую систему, по сути у нас будет регулятор Центральный банк РФ, а дальше это коммерческие банки, один из них — это Промсвязьбанк. Я уверен, что таких банков будет больше", — сказал Пушилин.