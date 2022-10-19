МОСКВА, 19 окт — ПРАЙМ. Портфель ипотечных кредитов в России в этом году превысил долю потребительских впервые в истории российского розничного рынка, сообщил вице-президент, замглавы департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин. Сбербанк зафиксировал снижение спроса на ипотеку в сентябре

"В этом году рынок ипотеки в России впервые превысил рынок неипотечного кредитования. Рынок ипотеки по-прежнему один из самых "здоровых" в российской рознице, здесь уровень просрочки не превышает 1%", — заявил Дячкин, слова которого приводит пресс-служба.

ВТБ прогнозирует, что по итогам 2022 года общий размер ипотечного портфеля в России с учетом приобретенных прав и секьюритизации может увеличиться на 18% и достигнет 15,2 триллиона рублей, что станет рекордным показателем за всю историю ипотечного рынка.

Основными факторами роста станут активное развитие государственных и региональных программ поддержки ипотечных заемщиков, снижение ключевой ставки в весенне-летний период, а также совместные проекты банков и застройщиков по поддержке строительной отрасли.

Рынок необеспеченных кредитов (потребительские кредиты и автокредиты) в России в этом году развивается медленнее, чем в прошлом – во многом за счет сокращения продаж в первом полугодии на фоне высоких ставок. В результате, значительного роста портфеля неипотечных кредитов не ожидается – по итогам года он останется на уровне около 13 триллионов рублей, сообщили в банке.