МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Максимальные ставки по кредитам наличным для населения во многих крупных банках России осенью составляют более 30% годовых, что в несколько раз выше уровней заявленных ими минимальных ставок по таким продуктам, выяснило РИА Новости на основе данных сайтов кредитных организаций. Начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий подтвердил агентству, что ставки поползли вверх, это произошло из-за роста геополитических рисков. В Федрезерве допустили рост ключевой ставки выше 4,75 процента

По словам Осадчего, среднерыночные значения полной стоимости потребительских кредитов во втором квартале существенно выросли, например, по кредитам до 1 года и до 30 тысяч рублей – с 26,2% годовых в первом квартале до 34,2% во втором квартале.

"Соответственно, существенно выросли и предельные значения полной стоимости потребительских кредитов: по вышеуказанной категории в четвертом квартале предельное значение достигло уровня 45,6% против 34,9% в третьем квартале", — указал аналитик.

"Ставки поползли вверх как по вкладам, так и по рыночным кредитам. Это реакция на рост геополитических рисков после 21 сентября", — добавил Осадчий.

КАКИЕ СТАВКИ В БАНКАХ

Агентство изучило информацию о процентных ставках на кредиты наличными на официальных сайтах 30 банков, являющихся крупнейшими в РФ по размеру активов.

Самая высокая максимальная ставка по кредитам наличными указана на сайте "Тинькофф банка" – 40%. В Росбанке такой продукт стоит до 38,7%, в МКБ — до 35,7%, в банках "Русский стандарт" и "ХКФ Банк" — до 34,9%. В ВТБ максимальная ставка составляет 34,5% годовых без оформления страхования. В Совкомбанке – 33,9%, Райффайзенбанке — 32,99%, банке "Зенит" — 31,3%. В МИнБанке – 31%, если не оформлена страховка, в банке "Дом.РФ" — 30,9%, в МТС-банке – 30%, однако в случае отказа от страховой программы будет надбавка в 8 процентных пунктов.

Максимальные ставки по кредитам наличными в диапазоне 25-30% годовых указали: "Почта банк" и "АК Барс" — 29,9% (в последнем ставка на этом уровне, если не оформлена страховка), Альфа-банк (29,49%), Газпромбанк — 28,4%, "Уралсиб" — 26,9% при отсутствии страховки, "Санкт-Петербург" — 26,1% со страхованием, без него ставка увеличивается на 8 процентных пунктов, "Открытие" — 26% без страховки, в "УБРиР" – 26% со страховкой.

В Райффайзенбанке максимальная стоимость кредита наличными составит 25,99% со страхованием, в Сбербанке — 25,8%. В "СМП банке" ставка является фиксированной и составляет 25,5%, в МИнБанке при наличии страхования — 25%.

КТО МЕНЬШЕ?

Максимальную ставку по кредитам наличными ниже 25% обещают в ВТБ, если у клиента есть страхование — 23,5% годовых, в ПСБ — 21,4% без страховки (эти условия установлены с июля), в банке "Россия" фиксированная ставка составляет 23%, в Ситибанке — 21,4%.

Есть предложения от банков и по меньшим ставкам. Так, в РНКБ максимальная стоимость кредита зафиксирована на уровне 19,9%, такая же – в банке "АК Барс", но для ее получения надо оформить страхование. В ВБРР максимальная ставка — 18,5% годовых. На сайте ПСБ указывается, что со страховкой можно оформить ссуду под 16,5% годовых. В "Юникредит банке" максимальная ставка со страховкой – 11,5%, без – 18,5%, эти условия действуют с лета. В Россельхозбанке – 16,5%, но без личного страхования ставка вырастет на 5,9 процентного пункта.

Новикомбанк указал в материалах на сайте ставку в 15% для работников организаций — стратегических партнеров банка и держателей зарплатных карт. В банке "Уралсиб" максимальная ставка — 10,9% со страхованием.

БАНКИ АКТИВНО РЕКЛАМИРУЮТ НИЗКИЕ СТАВКИ

Максимальная стоимость кредитов наличными в ряде банков нередко во много раз превышает указанные ими на своих сайтах минимальные ставки. Так, в "ХКФ Банке" минимальная ставка ниже максимальной в 7 раз, в банке "Зенит" – в 5,7 раза, в ВТБ, банке "Дом.РФ" и "Тинькофф банке" — в 5 раз.

С учетом указания некоторыми игроками аукционных предложений эта разница может достигать десятки раз и даже тысячи. Например, в случае с "МТС Банком" и Росбанком, которые указали ставки по потребительскому кредиту наличными от 0,9% и 0,01% при соблюдении ряда условий.

В начале октября руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута заявил, что кредитные организации нужно на законодательном уровне обязать указывать в рекламе только полную стоимость кредита, поскольку распространяемая информация о низких ставках, например, 0% по ипотеке или от 4% по потребкредитам без учета дополнительных условий вводит людей в заблуждение. Мамута отметил, что такого рода кредитов в современных условиях быть не может.

В сентябре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта — до 7,5% годовых, что стало наименьшим шагом с начала смягчения денежно-кредитной политики в апреле. По прогнозу социально-экономического развития РФ, в текущем году инфляция в РФ составит 12,4%.