МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Москвичи теперь могут оплатить услуги на портале mos.ru виртуальной картой "Мир", говорится на официальном сайте мэра и правительства столицы. Четвертый банк в Киргизии приостановил обслуживание карт "Мир"

"Зарегистрированные пользователи портала mos.ru имеют возможность быстро и удобно оформить виртуальную карту "Мир" сроком на три года, проверить и пополнить ее баланс, а также оплатить с ее помощью счета онлайн. Виртуальная карта "Мир", как и ее пластиковый аналог, позволяет пользователям оплачивать большое количество популярных услуг без комиссии, а также пополнять лицевой счет "Москвенок" со скидкой", — приводятся на сайте слова директора департамента сопровождения общегородских платежных систем в департаменте информационных технологий Владимира Новикова.

Отмечается, что одно из главных преимуществ карты в том, что ее физически невозможно потерять, а реквизиты передаются пользователю через СМС.

"Для получения виртуальной карты необходимо быть авторизованным пользователем mos.ru со стандартной или полной учетной записью. Процесс оформления доступен на вкладках "Счета к оплате" и "Способы оплаты" сервиса "Мои платежи", а также при помощи баннера "Виртуальная карта "Мир", — добавляется в сообщении.