МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Корпоративный кредитный портфель Сбербанка вырос за январь-сентябрь текущего года на 10,3% — до 17,4 триллиона рублей, сообщил журналистам зампред правления банка Анатолий Попов в кулуарах международного экспортного форума "Сделано в России-2022". Сбербанк получил заявки на промышленную ипотеку на 25 миллиардов рублей

"Корпоративный кредитный портфель с начала года вырос на 10,3% без учета переоценки. Объем портфеля достиг 17,4 триллиона рублей", — ответил он на вопрос о результатах корпоративного кредитования за девять месяцев текущего года.

Попов добавил, что в сентябре объем выдач корпоративным клиентам стал рекордным в этом году и вернулся на уровень прошлого года.

Кроме того, он рассказал, что российские компании направляют в Сбербанк за неделю в среднем 2,5 тысячи заявок на реструктуризацию кредитов на сумму 4 миллиарда рублей. При этом большой потребности в реструктуризациях кредитов малого и микробизнеса, основные собственники которого мобилизованы, не наблюдается.