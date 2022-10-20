МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Российские банки в сентябре нарастили розничное кредитование на 1,6%, а корпоративное — на 2,5%, такой высокий рост продолжается уже второй месяц, следует из материалов Банка России. Рост ипотеки в России ускорился до 2,4 процента

"Розничное кредитование выросло на 1,6% (в августе +1,7%)", — указал регулятор, уточнив, что ускорилась ипотека, а потребительское кредитование, напротив, замедлилось.

"В сентябре корпоративный портфель увеличился на 2,5% (+1,3 триллиона рублей). Такой высокий рост продолжается уже второй месяц (+2,4% в августе)", — говорится в сообщении.

Всего же с начала года прирост корпоративных кредитов составил 4,1 триллиона рублей, рост на 8,1%, что даже выше, чем за аналогичный период прошлого года, когда увеличение составило 3,8 триллиона рублей или 8,0%, указал ЦБ. В российских банках увеличился объем средств юрлиц

В сентябре в основном росли кредиты в рублях у компаний из широкого круга отраслей (нефть и газ, металлургия, розничная торговля, транспорт, химическая промышленность), уточнили в регуляторе. При этом программы господдержки системообразующих предприятий оказывают все меньшее влияние на динамику корпоративного кредитования — в сентябре было выдано кредитов на сумму около 40 миллиардов рублей, в августе – 65 миллиардов рублей.

"Валютное кредитование выросло незначительно (+1,0 миллиард долларов США, или 61 миллиард рублей в рублевом эквиваленте, +0,7%) за счет выдачи отдельными банками крупных кредитов, около четверти из которых выдано в валютах дружественных стран. Но в целом у большинства банков сохраняется тенденция к девалютизации портфеля, в том числе за счет конвертации валютных кредитов в рублевые", — заключил ЦБ.