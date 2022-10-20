МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Условия кредитования российских компаний в октябре несколько ужесточились из-за повышения требований банков к заемщикам, говорится в информационно-аналитическом комментарии ЦБ "Мониторинг предприятий". В ЦБ спрогнозировали рост корпоративного кредитования в России

"Условия кредитования предприятий в октябре несколько ужесточились, что главным образом связано с повышением неценовых требований к заемщикам на фоне возросшей неопределенности в экономике", — сказано в документе.

Отмечается, что особенно остро это ощутили предприятия из сфер строительства, добычи полезных ископаемых и услуг, где оценки условий кредитования были наиболее негативными. Также заметно ухудшились оценки предприятий транспортного комплекса и торговли автотранспортными средствами.

В то же время поддержку кредитной активности бизнеса продолжили оказывать государственные программы льготного кредитования.

По данным ЦБ, российские банки в сентябре нарастили корпоративное кредитование на 2,5%, при этом регулятор по итогам года ждет темпы роста данного сегмента на уровне 10% или выше.