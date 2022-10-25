МОСКВА, 25 окт — ПРАЙМ. Средний лимит по кредитным картам в России в сентябре снизился на 2,1% по сравнению с предшествовавшим месяцем и составил 71,4 тысячи рублей, говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Белоруссия рассчитывает подписать кредитное соглашение с ЕАБР в этом году

"По данным 4 000 кредиторов, передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 71,4 тысячи рублей, сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в августе 2022 года — 72,9 тысячи рублей). При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого год средний размер лимитов по кредитным картам немного увеличился — на 2,6% (в сентябре 2021 года – 69,5 тысячи рублей)", — подсчитали аналитики.

В территориальном разрезе самый большой средний размер лимита по кредитным картам был отмечен в Москве (105,2 тысячи рублей), Санкт-Петербурге (87,9 тысячи), Московской области (86,5 тысячи), Ханты-Мансийском АО — Югре (85,4 тысячи), а также в Приморском крае (76,2 тысячи рублей).

Отмечается также, что снижение среднего размера лимита по кредитным картам в августе было отмечено в большинстве субъектов РФ, при этом наиболее заметное сокращение по сравнению с июлем (среди 30 лидеров по объемам выдачи кредитов такого типа) была зафиксирована Санкт-Петербурге (-5,9%), Нижегородской области (-5,1%), Москве (-4,7%), а также в Московской (-4,5%) и Свердловской (-4,3%) областях.

"Средние лимиты по кредитным картам не только восстановились до прошлогодних уровней, но и превысили их… это обусловлено общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимиты по картам. Кроме того, после небольшого перерыва в марте-апреле, в дальнейшем в данный сегмент стали возвращаться заемщики "хорошего кредитного качества" с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР)", — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.