МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. "Тинькофф банк" с 1 ноября в два раза повышает порог для карточных и брокерских счетов, в том числе ИИС, в евро, при превышении которого начинает взиматься комиссия за обслуживание счета, — он составит 20 тысяч евро вместо 10 тысяч, говорится в сообщении кредитной организации в официальном Telegram-канале. В "Тинькофф" рассказали о схеме разморозки активов россиян

"Тинькофф увеличивает порог за обслуживание в евро карточных и брокерских счетов, в том числе ИИС. Если раньше комиссия за обслуживание взималась при превышении порога в 10 тысяч евро, то с 1 ноября 2022 этот порог повышается до 20 тысяч евро", — говорится в сообщении банка.

Размер комиссии при этом остается прежним — 0,25% в месяц. "Она списывается ежедневно, если превышается порог", — обратили внимание в банке.

В июне "Тинькофф банк" ввел комиссию за обслуживание валютного счета: при балансе свыше 10 тысяч условных единиц комиссия составляла 1% в месяц. Затем плата за обслуживание валютных счетов была снижена с 8 сентября вдвое — до 0,25% в месяц.