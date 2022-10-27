МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. ЦБ Узбекистана оставил основную (учетную) ставку в 15%, в условиях сохранения инфляционных рисков, сообщает в четверг регулятор. Египетский центробанк поднял ключевую ставку до 13,75 процента

ЦБ Узбекистан с 17 марта повысил эту ставку до 17% с 14% из-за внешних рисков в связи с ситуацией у основных торговых партнеров и с целью сдерживания инфляции. С 9 июня регулятор снизил этот показатель до 16%, с 21 июля – до 15% на фоне позитивных тенденций в экономике.

"Правление Центрального банка на состоявшемся 27 октября заседании приняло решение сохранить основную ставку на уровне 15% годовых", — говорится в сообщении на сайте ЦБ.

По оценке регулятора, до конца года сохраняются инфляционные риски, связанные с неопределенностью во внешнеэкономической среде, глобальными инфляционными процессами, влиянием высокой внутренней экономической активности и сезонности на потребительские цены.

Годовая инфляция по итогам сентября в Узбекистане составила 12,2%, отмечает пресс-служба. "Уровень инфляции в рамках базового сценария прогнозируется на уровне 12-12,5% к концу года и её снижение до 8,5-9,5% в 2023 году", — уточняет регулятор.

"Несмотря на то, что положительные изменения в уровне инфляции и инфляционных ожиданиях становятся все более явными, сохраняющиеся внешние риски и высокая неопределенность требуют продолжения применения более осторожного подхода к изменению денежно-кредитных условий в будущем", — добавили в ЦБ.