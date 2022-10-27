МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Банк России рассматривает возможность списания у страховщиков замороженных за рубежом активов, однако это будет не быстрый процесс и "это не вопрос года или двух", заявил директор департамента страхового рынка ЦБ Илья Смирнов. ЦБ заявил, что доля нерезидентов в ОФЗ в России не изменилась

"Значимым моментом… является то, что у нас… оценка ряда активов по рынку в достаточной степени затруднена. Это то, что я бы назвал замороженными активами, в том числе зависшими в Euroclear и Clearstream…. Списание (замороженных активов — ред.) будет, но это списание будет в значительной степени растянуто по времени. Я бы ориентировался на достаточно длительный срок: это не вопрос года или двух", — сообщил Смирнов, выступая на Восьмом ежегодном Форуме лидеров страхового рынка.

Спикер обратил внимание на то, что тотальная переоценка замороженных активов по рынку или, "хуже того", одномоментное и полное списание этих активов, — очень сильный шок для компаний и "это неправильная история".

Смирнов также отметил надежду ЦБ на возможность российских эмитентов активов, евробондов, платежи по которым зависают в иностранных клиринговых центрах, перестроиться и начать платить по этим инструментам внутри страны, в том числе в рублях. "Соответственно, это приведет к некоторому снижению нагрузки на капитал страховщиков и объективному улучшению ситуации", — добавил он.

После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Национальный расчетный депозитарий, входящий в группу Московской биржи, в марте 2022 года сообщил о блокировке своего счета в европейской расчетно-клиринговой организации Clearstream. Таким образом, российские инвесторы – держатели еврооблигаций и иностранных акций, как и в случае с Euroclear, теперь не смогут получать платежи по телу долга, купонам и дивидендам, идущие и через Clearstream.

Позднее Всероссийский союз страховщиков попросил Банк России организовать выплаты по евробондам без участия зарубежных клиринговых организаций.