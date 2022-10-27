ЕЦБ повысил базовую ставку до двух процентов годовых на заседании в четверг
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг второй раз подряд повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — в этот раз до 2% с 1,25% годовых — и ожидает дальнейшего повышения ставки для достижения уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора.
"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.
"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", — следует из заявления регулятора.
Также совет управляющих принял решение изменить условия одной из программ целевого долгосрочного финансирования — TLTRO III, а именно скорректировать процентную ставку, применяемую по такой программе, с 23 ноября 2022 года, и предложить банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения.
Кроме того, совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.
https://1prime.ru/banks/20221027/838611379.html