МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Совет управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) на заседании в четверг второй раз подряд повысил базовую процентную ставку на 75 базисных пунктов — в этот раз до 2% с 1,25% годовых — и ожидает дальнейшего повышения ставки для достижения уровня инфляции в 2%, следует из заявления регулятора. Центробанк Узбекистана сохранил учетную ставку на уровне 15 процентов

"Совет управляющих решил поднять три ключевые процентные ставки ЕЦБ на 75 базисных пунктов. Соответственно, процентная ставка по основным операциям рефинансирования и процентные ставки по маржинальной кредитной линии и депозитной линии будут увеличены до 2,00%, 2,25% и 1,50% соответственно со 2 ноября 2022 года", — говорится в сообщении.

"Совет управляющих принял сегодняшнее решение и ожидает дальнейшего повышения процентных ставок, чтобы обеспечить своевременное возвращение инфляции к среднесрочному целевому уровню в 2%", — следует из заявления регулятора.

Также совет управляющих принял решение изменить условия одной из программ целевого долгосрочного финансирования — TLTRO III, а именно скорректировать процентную ставку, применяемую по такой программе, с 23 ноября 2022 года, и предложить банкам дополнительные даты добровольного досрочного погашения.

Кроме того, совет управляющих намерен реинвестировать основные выплаты по ценным бумагам в рамках программы PEPP с погашением по крайней мере до конца 2024 года.