МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Арбитражный суд Московского округа отменил судебные акты двух нижестоящих инстанций, которые привлекли к субсидиарной ответственности по долгам обанкротившегося в 2016 году Финпромбанка, оцениваемым примерно в 29,5 миллиарда рублей, четырех его бывших руководителей. Суд прекратил дело по иску Альфа-банка к компаниям группы Roust

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, суд округа, рассмотрев в четверг кассационные жалобы двоих привлеченных ответчиков – бывшего исполняющего обязанности председателя правления Сергея Спиридонова и экс-члена совета директоров Александра Колганова, — а также Агентства по страхованию вкладов, конкурсного управляющего Финпромбанка, отправил вопрос на новое рассмотрение.

АСВ считает ответственными за крах банка 19 его бывших контролирующих лиц, но арбитражный суд Москвы в апреле претензии к пятнадцати ответчикам отклонил. Определение точной суммы взыскания с остальных суд тогда приостановил до окончания расчетов с кредиторами. Апелляционная инстанция в июле согласилась с таким решением.

Суды нашли основания для привлечения к субсидиарной ответственности акционеров Станислава Перминова и Анатолия Гончарова, а также Спиридонова и Колганова. По мнению судов, эти ответчики виновны в заключении пяти групп сделок, причинивших банку ущерб в 15,3 миллиарда рублей.

Среди убыточных сделок – выдача кредитов техническим заемщикам-юрлицам, а также физлицам, в том числе близким к руководству, доходы которых не соответствовали взятым обязательствам; отчуждение денежных средств под видом приобретения ценных бумаг; приобретение доли в уставном капитале ООО "Таможенная карта" с последующим размытием этой доли; продажа и передача по договору репо ценных бумаг компаниям-нерезидентам без их фактической оплаты. Суд запретил Siemens инициировать арбитраж в Вене по поездам "Сапсан"

Арбитражный суд Москвы признал Финпромбанк банкротом в октябре 2016 года. На тот момент его обязательства оценивались в 39,5 миллиарда рублей, а активы составляли около 16 миллиардов. Финпромбанк, согласно данным ЦБ, был подконтролен президенту "Группы Альянс" Мусе Бажаеву и еще шести акционерам. По информации ЦБ, банк на 1 сентября 2016 года занимал 94-е место в РФ по объему активов.

Следственный комитет РФ в 2017 году сообщал о расследовании уголовного дела о хищении более чем 5,6 миллиарда рублей у Финпромбанка. Дело было возбуждено по статье о мошенничестве в особо крупном размере, предполагающей до 10 лет заключения. По версии следствия, в конце 2015 — начале 2016 года неустановленные лица похитили такую сумму у банка под видом заключения ряда гражданско-правовых договоров, которые они в действительности не намеревались исполнять.