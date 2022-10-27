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2022
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Акции банка "Санкт-Петербург" подскочили более чем на девять процентов
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Акции банка "Санкт-Петербург" подскакивали в цене более чем на 9% после новости об обратном выкупе, после чего рост замедлился до 8%, следует из данных Московской биржи. К 18.38... ПРАЙМ, 27.10.2022
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Акции банка "Санкт-Петербург" подскакивали в цене более чем на 9% после новости об обратном выкупе, после чего рост замедлился до 8%, следует из данных Московской биржи.
К 18.38 по московскому времени акции банка росли на 8,3%, а сразу после выхода новостей об обратном выкупе акции дорожали на 9,6%, до 98,99 рубля — максимума со 2 сентября.
Набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение об обратном выкупе до 22 миллионов обыкновенных акций на сумму до 2,5 миллиарда рублей.