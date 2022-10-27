МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение об обратном выкупе до 22 миллионов обыкновенных акций на сумму до 2,5 миллиарда рублей, сообщил банк. Акции банка "Санкт-Петербург" подскочили более чем на девять процентов

"Максимальное количество приобретаемых акций: 22 000 000 (двадцать два миллиона) штук. Максимальный размер денежных средств, выделяемых на приобретение Акций: 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей", — говорится в сообщении.

Дата начала приобретения акций — 15 ноября 2022 года, а окончания — 15 ноября 2023 года.

Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля он занимал девятнадцатое место по объему активов.