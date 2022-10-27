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2022
https://1prime.ru/banks/20221027/838615570.html
Банк "Санкт-Петербург" выкупит до 22 миллионов своих обыкновенных акций
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Набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение об обратном выкупе до 22 миллионов обыкновенных акций на сумму до 2,5 миллиарда рублей, сообщил банк. "Максимальное количество... ПРАЙМ, 27.10.2022
банки, финансы, новости, банк санкт-петербург, россия, акции
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Набсовет банка "Санкт-Петербург" принял решение об обратном выкупе до 22 миллионов обыкновенных акций на сумму до 2,5 миллиарда рублей, сообщил банк.
"Максимальное количество приобретаемых акций: 22 000 000 (двадцать два миллиона) штук. Максимальный размер денежных средств, выделяемых на приобретение Акций: 2 500 000 000 (два миллиарда пятьсот миллионов) рублей", — говорится в сообщении.
Дата начала приобретения акций — 15 ноября 2022 года, а окончания — 15 ноября 2023 года.
Банк "Санкт-Петербург" — один из крупнейших частных банков России. Согласно данным рейтинга РИА Новости, на 1 февраля он занимал девятнадцатое место по объему активов.