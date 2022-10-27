МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Акции одной из крупнейших швейцарских банковских групп Credit Suisse по итогам торгов четверга упали в цене на 18,6%, что стало рекордно низкой дневной динамикой для акций банка, следует из данных торгов. Credit Suisse уволит девять тысяч сотрудников в рамках реструктуризации

По итогам торгов четверга акции банковской группы упали в цене на 18,6%, до 3,88 швейцарского франка за единицу.

Группа ранее в четверг опубликовала стратегию своей реструктуризации, которая предполагает сокращение затрат на 15% и увольнение почти 9 тысяч сотрудников к 2025 году, или около 17% персонала.

Согласно отчетности банка, также опубликованной ранее в четверг, чистый убыток в прошлом квартале превысил 4 миллиарда долларов, а выручка сократилась на 30% в годовом выражении и составила около 3,9 миллиарда.