Акции Credit Suisse упали до рекордно низкого уровня
Акции банка Сredit Suisse в четверг упали на 18,6 процентов
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Акции одной из крупнейших швейцарских банковских групп Credit Suisse по итогам торгов четверга упали в цене на 18,6%, что стало рекордно низкой дневной динамикой для акций банка, следует из данных торгов.
По итогам торгов четверга акции банковской группы упали в цене на 18,6%, до 3,88 швейцарского франка за единицу.
Группа ранее в четверг опубликовала стратегию своей реструктуризации, которая предполагает сокращение затрат на 15% и увольнение почти 9 тысяч сотрудников к 2025 году, или около 17% персонала.
Согласно отчетности банка, также опубликованной ранее в четверг, чистый убыток в прошлом квартале превысил 4 миллиарда долларов, а выручка сократилась на 30% в годовом выражении и составила около 3,9 миллиарда.
https://1prime.ru/banks/20221027/838617203.html
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