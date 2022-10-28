МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Кыргызский инвестиционный кредитный банк" (KICB) стал седьмым из 23 банков Киргизии, приостановившим обслуживание российских карт "Мир", следует из публикации на официальном сайте финансового учреждения. Вопрос возобновления обслуживания карт "Мир" открыт, заявили в Узбекистане

"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир", — отметили представители кредитной организации, не указав причины такого решения.

Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили пять коммерческих банков — "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии" — и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике 23 банка. При этом Национальный банк Киргизии отмечал, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".

После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.