МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. "Кыргызский инвестиционный кредитный банк" (KICB) стал седьмым из 23 банков Киргизии, приостановившим обслуживание российских карт "Мир", следует из публикации на официальном сайте финансового учреждения.
"Уведомляем, что с 27 октября 2022 года банк временно приостанавливает обслуживание карт платежной системы "Мир", — отметили представители кредитной организации, не указав причины такого решения.
Ранее в Киргизии о приостановке обслуживания российских карт "Мир" заявили пять коммерческих банков — "Кыргызстан", "Бакай-банк", "Доскредобанк", "Компаньон", "Банк Азии" — и один госбанк "Айыл-банк". Всего в республике 23 банка. При этом Национальный банк Киргизии отмечал, что не вмешивается в работу банков республики в вопросе обслуживания платежных карт "Мир".
После заявления минфина США о готовности вводить санкции за работу с платежной системой "Мир" проблемы с использованием российских карт возникли во многих странах, в том числе в Турции, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане.
https://1prime.ru/banks/20221028/838623447.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.