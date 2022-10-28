МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Банк России улучшил прогноз по росту кредитования юрлиц в 2022 году до 10-13% с 5-10%, по росту кредитования населения — до 7-10% с 5-10%, следует из среднесрочного прогноза регулятора. Банк России отметил адаптацию предприятий под новые условия

При этом в 2023 году ЦБ ожидает роста кредитования юрлиц на 7-12%, а в 2024 и 2025 годах — на 8-13%. Рост кредитования населения ожидается на уровне 9-14% в 2023 и 2024 годах, 8-13% — в 2025 году.

Кроме того, регулятор сообщил, что видит в октябре некоторые признаки замедления кредитной активности, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования, особенно в розничном сегменте.

"Темпы роста кредитования оставались в целом высокими. Поддержку кредитованию оказывали как произошедшее с весны снижение ключевой ставки, так и правительственные программы льготного кредитования. Однако в октябре наметились некоторые признаки замедления кредитной активности, в том числе на фоне ужесточения неценовых условий банковского кредитования, особенно в розничном сегменте", — сообщил ЦБ.