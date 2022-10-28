МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российская дочка "Ситибанка" собирается продать портфель кредитов в рассрочку и остатки по кредитным картам "Уралсибу", говорится в сообщении ее материнской компании Citigroup. Citi прекратит оказание почти всех банковских услуг в России

"Сегодня Citi объявил, что АО "Ситибанк", дочерняя компания Citi в России, согласился продать портфель кредитов в рассрочку в рублях российскому коммерческому банку "Уралсиб". Citi также согласился передать Уралсибу портфель остатков по кредитным картам, номинированных в рублях, при условии согласия клиентов", — сказано в сообщении.

Отмечается, что эта сделки являются частью усилий Citi по сокращению своей деятельности в России. В августе банк объявил о закрытии своего розничного бизнеса и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В то время Citi заявил, что продолжит продажи портфеля в рамках сокращения. В октябре Citi объявил о прекращении почти всех своих институциональных банковских услуг в России к концу первого квартала 2023 года.

Также подчеркивается, что в результате этой сделки не ожидается перевода сотрудников или филиалов.