Российская "дочка" Citi собирается продать свой портфель кредитов
Российская "дочка" Citi хочет продать "Уралсибу" портфель кредитов и остатки по картам
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МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Российская дочка "Ситибанка" собирается продать портфель кредитов в рассрочку и остатки по кредитным картам "Уралсибу", говорится в сообщении ее материнской компании Citigroup.
"Сегодня Citi объявил, что АО "Ситибанк", дочерняя компания Citi в России, согласился продать портфель кредитов в рассрочку в рублях российскому коммерческому банку "Уралсиб". Citi также согласился передать Уралсибу портфель остатков по кредитным картам, номинированных в рублях, при условии согласия клиентов", — сказано в сообщении.
Отмечается, что эта сделки являются частью усилий Citi по сокращению своей деятельности в России. В августе банк объявил о закрытии своего розничного бизнеса и бизнеса по работе с российскими малыми и средними предприятиями. В то время Citi заявил, что продолжит продажи портфеля в рамках сокращения. В октябре Citi объявил о прекращении почти всех своих институциональных банковских услуг в России к концу первого квартала 2023 года.
Также подчеркивается, что в результате этой сделки не ожидается перевода сотрудников или филиалов.
https://1prime.ru/banks/20221028/838630367.html
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