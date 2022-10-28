МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Потребительские кредиты Ситибанка планируется передать "Уралсибу" до конца года, кредитные карты — в первом полугодии 2023 года, сообщили в пресс-службе банка "Уралсиб". Российская "дочка" Citi собирается продать свой портфель кредитов

"Потребительские кредиты планируется передать до конца 2022 года, кредитные карты — первое полугодие 2023 года", — заявили в кредитной организации.

Ранее в пятницу материнская структура Ситибанка, Citigroup, объявила, что его "дочка" договорилась о продаже портфеля рублевых потребительских кредитов "Уралсибу". Ситибанк также пришел к договоренности с ним о продаже остатков задолженности по рублевым кредитным картам при условии получения согласия клиентов.