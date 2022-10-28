МОСКВА, 28 окт — ПРАЙМ. Рост кредитных ставок в российских банках отражает рост их уровня рыночного риска, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции в пятницу. Набиуллина сообщила о восстановлении прибыльности российских банков

"Несмотря на то, что мы в сентябре снизили ключевую ставку, в последнее время произошел рост кредитных ставок. Но это отражает повышение риск-премии, то есть мы своей ключевой ставкой влияем на краткосрочные ставки, ставки денежного рынка, а потом уже ставки для конкретных заемщиков, рыночные ставки, они не администрируемые, они учитывают эти риски, в целом уровень риска в экономике и риски конкретного заемщика", — отметила глава регулятора.

ЦБ в конце февраля на фоне введения против России санкций и резко возросшей волатильности на финансовом рынке экстренно поднял ключевую ставку до рекордных 20%. Однако уже в апреле регулятор перешел к снижению ставки: весной она снизилась суммарно на 9 процентных пунктов, а летом — еще на 3 процентных пункта, а в сентябре — на 0,5 процентного пункта, до 7,5% годовых.

В пятницу регулятор впервые с марта сохранил ставку неизменной — на уровне 7,5% годовых, а также не стал менять нейтральный сигнал по своим дальнейшим шагам. При этом многие крупные российские банки не стали дожидаться решения регулятора по денежно-кредитной политике и повысили ставки по кредитным продуктам еще в начале месяца.