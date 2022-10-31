МОСКВА, 31 окт — ПРАЙМ. Сбербанк появился в перечне кредитных организаций, клиентам которых доступно приложение для оплаты товаров по QR-коду через Систему быстрых платежей — СБПэй, свидетельствует сайт системы. Банк России внес в реестр платежную систему, созданную МКБ

Приложение СБПэй, с помощью которого россияне могут оплачивать товары и услуги через Систему быстрых платежей, стало обязательным для банков с 1 июля. Однако некоторые участника рынка, включая Сбербанк, не успели подключиться к нему в установленные регулятором сроки.

Система быстрых платежей была запущена в России в конце января 2019 года. С ее помощью граждане могут переводить друг другу деньги по номеру телефона, а также оплачивать товары и услуги посредством QR-кода. Кроме того, уже есть возможность совершения платежей юрлицами в пользу физлиц — компании используют ее, в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и для предоставления брокерских услуг.