ЕАБР планирует собрать заявки на облигации объемом 1,5 миллиарда юаней
Источник: ЕАБР планирует в ноябре собрать заявки на облигации объемом 1,5 миллиарда юаней
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МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 1,5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купона при этом составляет 3,75-3,95% годовых.
Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.
Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг — в юанях с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.
Организатором размещения выступит Газпромбанк.
https://1prime.ru/banks/20221101/838675619.html
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