МОСКВА, 1 ноя — ПРАЙМ. Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует в первой половине ноября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации в объеме 1,5 миллиардов юаней, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. ЕАБР оценил активность крупных секторов белорусской экономики

Ориентир ставки купона при этом составляет 3,75-3,95% годовых.

Международная финансовая организация намерена разместить на Московской бирже трехлетние биржевые облигации с полугодовыми купонами. Номинал облигаций — 1 тысяча юаней.

Условия выпуска предусматривают расчеты в юанях на первичном размещении, при выплате купонов и погашении бумаг — в юанях с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях.

Организатором размещения выступит Газпромбанк.