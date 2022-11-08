МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Рост корпоративного кредитного портфеля банка "Открытие" по итогам 2022 года ожидается на уровне 10%, сектор в целом может показать сопоставимые результаты, заявил в интервью РИА Новости глава кредитной организации Михаил Задорнов. Юрист предупредил об опасности крупных вкладов в банке

"После летнего проседания активность в самых разных сегментах восстановилась. Что касается нашего банка, у нас кредитный портфель корпоративных клиентов вырастет по итогам года на 10%, несмотря на проседание в некоторых месяцах. Думаю, корпоративный портфель в банковской системе вырастет на эту же величину", — отметил банкир.

По его словам, число дефолтов среди корпоративных клиентов было минимальным, ситуация ничем не отличается от той, что была в 2021 году. А те проблемы, которые все-таки фиксировались, были мало связаны с санкциями.

Задорнов отметил роль программ льготного кредитования как для малого бизнеса, так и для целого ряда системообразующих предприятий, благодаря которым нет заметного роста просрочки не только в сегменте малого и среднего бизнеса, но и в корпоративном портфеле.

"Поэтому еще раз подчеркну: мы не ощущаем в корпоративном кредитовании серьезных проблем. А кто наиболее пострадал или не смог в силу убыточности своих бизнес-моделей справиться с этим кризисом, будет известно после окончания всех программ, в четвертом квартале 2022 – начале 2023 года", — заключил глава банка.

Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.