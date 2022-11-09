МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк ожидает по итогам 2022 года сокращения объема выдачи ипотеки на 14% по сравнению с прошлым годом, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев. В российских регионах выросли ставки по ипотеке

"Объем выданных ипотечных кредитов будет примерно на 14% меньше, чем в прошлом году. На наш взгляд, это вполне прогнозируемый результат", — сказал он.

По данным "Сбера", объем выданной банком в 2021 году ипотеки составил 2,9 триллиона рублей.

При этом в июне в кулуарах ПМЭФ Царев говорил в интервью РИА Новости, что снижение объема выдачи ипотеки в 2022 году ожидается на 20-30%.

ЦБ РФ прогнозирует рост ипотечного кредитования в стране по итогам текущего года на 14-17%.

Царев отметил, что существенного ухудшения качества розничного кредитного портфеля в Сбербанке не наблюдается.

"По поводу качества портфеля. Мы не видим какого-то существенного ухудшения качества, оно находится в рамках нашего прогноза, поэтому вся ситуация относительно стабильна, ничего экстраординарного мы у себя с позиции розничного портфеля не фиксируем", — ответил он на вопрос о просроченной задолженности в рознице.

В июне Царев заявлял, что Сбербанк ждет роста портфеля потребкредитов в 2022 году на 10%, а общий розничный кредитный портфель увеличится на 10-15%.

Он добавил, что Сбербанк планирует запустить возможность оформить потребительский кредит по сниженной ставке в дополнение к ипотеке.

"Мы планируем сделать следующим образом: клиент, который оформляет ипотеку, мы дополнительно, если он подаст заявку, готовы рассмотреть предоставление потребительского кредита. Там будет сниженная процентная ставка", — сказал он на пресс-конференции к Зеленому дню банка.

По задумке банка, эти деньги можно будет направить на ремонт или покупку мебели. "При этом ограничений по целевому использованию мы не планируем вводить", — подчеркнул он.