МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Количество заявок на реструктуризацию кредитов от физических лиц в банки РФ в марте-сентябре текущего года было в 1,7 раза меньше, чем за тот же период пандемийного 2020 года, а от МСП — в 1,3 раза, сообщил ЦБ. Сбербанк не планирует кредитование физлиц в иностранных валютах

"За семь месяцев (с марта по сентябрь 2022 г — ред.) банки реструктурировали 755,2 тысячи кредитов граждан на 358,5 миллиарда рублей и 71,7 тысячи кредитов малого и среднего бизнеса более чем на 1 триллион рублей. Реструктурированный портфель к концу сентября составил 1,3% розничного портфеля банков и 10,8% портфеля МСП", — сообщает регулятор.

"По сравнению с тем же периодом 2020 года, когда тоже действовали закон о кредитных каникулах и рекомендации Банка России о поддержке заемщиков, количество заявок на реструктуризацию от физических лиц было меньше в 1,7 раза, от МСП — в 1,3 раза", — говорится в сообщении. Это вызвано тем, что в 2022 году не было таких ограничений, как одновременная приостановка работы множества торгово-сервисных предприятий в начале пандемии, поясняет регулятор.

В то же время в Банке России сообщили, что общий объем реструктуризаций у МСП оказался за выбранный отчетный период 2022 года выше, чем в марте-сентябре 2020 года. Поддержкой воспользовались преимущественно малые и средние компании с более крупными кредитами, а не микробизнес, заявки которого преобладали в ковидный период, уточняет ЦБ.

Также сообщается, что в марте-сентябре 2022 года основная часть реструктуризаций кредитов граждан проводилась по собственным программам банков, большинство кредитов МСП — по закону о кредитных каникулах, который действовал в марте — сентябре. В период с 19 февраля по 30 сентября 2022 года объем реструктурированной ссудной задолженности крупных компаний превысил 8,4 триллиона рублей, или 18,1% корпоративного портфеля банков (кроме субъектов МСП).